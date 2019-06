Nye demonstrasjonar i Hongkong

utenriks

Rett før morgonrushet fredag samla demonstrantane seg utanfor regjeringskontora i Hongkong. Deretter blokkerte nokre hundre svartkledde demonstrantar ein av hovudvegane i byen i sentrum, noko som førte til trafikkaos.

Så drog mange av demonstrantane til hovudkvarteret til politiet, der dei omringa bygget medan dei ropte slagord som «skam dykk, politibøller» og «sett fri dei rettferdige».

– Regjeringa har framleis ikkje svart på krava våre. Dei pratar tull og skuldar på kvarandre, seier 28 år gamle Poyee Chan.

Nektar å gi seg

Demonstrantane er klare i krava sine: Dei nektar å gi seg før Hongkongs leiar, den Beijing-lojale Carrie Lam, trekker seg. Dei krev ògså at demonstrantar som har vorte fengsla under protestane dei siste vekene, må setjast fri.

Politiet har bede demonstrantane om å fjerne seg fredeleg frå politihovudkvarteret, men fredag ettermiddag lokal tid var det lite som tydde på at demonstrantane ville følgje oppfordringa.

Valdelege samanstøyt

Dei siste vekene har fleire millionar menneske protestert i Hongkong etter at styresmaktene la fram eit omstridt lovforslag som opnar for å utlevere borgarar til rettsforfølging i Fastlands-Kina. Fleire gonger har det enda med valdelege samanstøyt med opprørspolitiet.

Etter protestane har Carrie Lam lagt forslaget på is, men demonstrantar krev at ho går av og at forslaget blir forkasta heilt.

Hongkong har vore ein del av Kina sidan 1997, men har delvis sjølvstyre, populært kalla «eitt land, to system». Det inneber fridommar som ikkje er lov på Fastlands-Kina.

