EUs president planlegg ekstra toppmøte

EU-presidenten hadde opphavleg håpt å nå semje om nominasjonane på EUs ordinære toppmøte i Brussel torsdag kveld. Men då diskusjonen starta, skal han ifølgje NTBs opplysningar ha fortalt stats- og regjeringssjefane at han no meiner det blir nødvendig å møtast endå ein gong.

Tusk skal ha lagt til at ingen av dei offisielle kandidatane til toppvervane i Brussel har tilstrekkeleg støtte per no.

Ekstramøtet skal etter planen finne stad om kvelden søndag 30. juni.

Det er Dagen etter avslutninga av G20-toppmøtet i Osaka i Japan og berre to dagar før det nye EU-parlamentet skal halde det første møtet sitt etter valet i slutten av mai.

