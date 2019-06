EU vil ikkje blande seg inn i konflikten med Iran

utenriks

– Nokre gonger meiner eg det er betre å ikkje blande seg inn. Dei største problema i historia vår vart alltid framprovosert av for aktiv politikk, ikkje for passiv. Vi følgjer sjølvsagt situasjonen tett og er svært bekymra over utviklinga i Golfregionen. Men frå ein pragmatisk ståstad var det ingen grunn til å førebu ei spesifikk europeisk fråsegn om dette. Eg meiner posisjonen vår i denne saka er ganske ansvarleg, sa EUs president Donald Tusk etter EUs toppmøte i Brussel fredag.

Tysklands statsminister Angela Merkel kunne fortelje at stats- og dei utanrikspolitiske rådgivarane til regjeringssjefane har vore i samtalar om situasjonen på sidelinjene av toppmøtet.

– Vi er naturlegvis bekymra over situasjonen, og vi set vår lit til diplomatiske forhandlingar om ei politisk løysing på ein svært spent situasjon, sa ho.

Frankrikes president Emmanuel Macron la til at det òg har vore direkte kontakt med Iran.

– Først og fremst må vi unngå ein eskalering, sa Macron og streka under at dette er noko alle involverte partar må ta ansvar for.

