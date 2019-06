Trump vil møte Putin i Japan

utenriks

Både Russlands leiar og USAs president skal ta del under møtet i Osaka i Japan neste veke. Under eit intervju på Fox News torsdag seier Trump at han vil treffe Vladimir Putin medan han er der, skriv nyheitsbyrået Reuters.

– Eg vil komme overeins med Russland, og eg trur vi vil få til det, sa Trump under intervjuet.

Tidlegare i veka stadfesta Trump at han ògså vil treffe den kinesiske presidenten Xi Jinping i Osaka og diskutere handelssamarbeidet mellom dei to landa. Også når det gjeld dette møtet uttalar Trump at han gjerne «vil komme overeins med Kina» og har same tiltru at han skal få til dette.

G20-møtet i Osaka vil bli arrangert den 28. og 29. juni.

