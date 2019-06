Trump antydar at nedskyting av amerikansk drone kan ha vore ein feil

utenriks

Fråsegna kjem etter at Trump tidlegare skreiv på Twitter at Iran har gjort ein svært stor feil, eit halvt døgn etter at Iran skaut ned ein amerikansk drone.

Trumps melding vart lagt ut torsdag morgon amerikansk tid og var svært kortfatta.

– Iran gjorde ein svært stor feil! skreiv presidenten.

Etter at meldinga vart publisert steg prisen på amerikansk lettolje over 6 prosent. Prisen på nordsjøolje av Brent-kvalitet steig 4,7 prosent til 64,7 dollar fatet.

Seinare torsdag seier Trump at Iran feilaktig kan ha skote ned den amerikanske dronen, og seier at nokon kanskje har vore «laussluppne og dumme».

– Eg synest det er vanskeleg å tru at det var med vilje, seier Trump i ein kommentar frå Det kvite hus.

– Eg har ei kjensle av at det var ein feil gjort av nokon som ikkje burde gjort det, held presidenten fram.

Den iranske Revolusjonsgarden har opplyst å ha skote ned ein amerikansk overvakingsdrone i iransk luftrom, medan det amerikanske forsvaret seier at dronen vart skoten ned i internasjonalt luftrom.

Nedskytinga skjedde like ved det strategisk viktige Hormuzsundet. Det tronge sundet knyter Omanbukta saman med Persiabukta. Iran ligg rett nord for sundet. Om lag 20 prosent av råolja i verda går med tankskip gjennom sundet, ifølgje Wikipedia.

(©NPK)