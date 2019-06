Isbreane i Himalaya smeltar dobbelt så fort som for 20 år sidan

utenriks

Den asiatiske fjellkjeda, som mellom anna omfattar Mount Everest, har sidan 2000 mista 1 prosent av utstrekninga si årleg, kjem det fram av ein studie som er offentleggjort i tidsskriftet Science Advances.

– Mengda med is som er vorte borte, er urovekkande. Men det som er endå meir skremmande, har at smeltevatnet har vorte dobla på under 20 år, seier Josh Maurer. Han er isforskar ved Columbia-universitetet i USA og har leidd kartleggingsarbeidet.

– Ein katastrofe

Himalaya-fjella blir ofte omtalte som «den tredje pol» på grunn av ismassane dei rommar. Men i dag er isbreane berre 72 prosent av det dei var i 1975. Heile 8,3 milliardar tonn med is har i snitt forsvunne kvart år sidan 2000, nesten ein dobling av det årleg svinnet mellom 1975 og 2000.

Smeltevatnet har svært lita tyding for havnivået, som blir påverka mykje meir av vasstilstrøyming frå Grønland og Antarktis. Men tap av ismasse kan få dramatiske konsekvensar for nolevande og kommande generasjonar i Asia. Hundrevis av millionar av menneske lever i regionen og er heilt avhengig av vatn frå Himalaya for kraftproduksjon, landbruk og drikkevatn.

– Det er ein katastrofe som speler seg ut framfor auga våre, seier Jorg Schäfer, medforfattar av artikkelen i Science Advances. Han er klimaforskar og professor i geokjemi ved Columbia.

Over lang tid

Prosjektet har gått ut på å studere bilde frå overvakingssatellittar som har gått i bane heilt sidan den kalde krigen, og som viser utviklinga i eit 2000 kilometer langt område i India, Kina, Nepal og Bhutan.

I kortversjon viser bilda at isbreane har mista ein masse som svarer til 45 centimeters høgde kvart år sidan 2000. Tidlegare undersøkingar har funne liknande tendensar, men den siste studien er mykje grundigare, både i geografisk utstrekning og i tid.

Konklusjonen er at aukande temperaturar er den faktoren som påverkar auken mest i smeltevatnet. Sjølv om temperaturane varierer sterkt i det målte området, er snittemperaturen éi grad høgare mellom 2000 og 2016 enn i perioden 1975 og 2000.

Utviklinga er i tråd med den globale oppvarminga, som fører til at isbrear smeltar og krympar over store delar av kloden.

Andre faktorar som påverkar ismassane, er endringar i monsunregnet, der mindre regn aukar nedsmeltinga, og lokal forureining. Sot og oske kan legge seg på isen og forsterkar varmeopptak frå sola og dermed aukar smeltinga.

