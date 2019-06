Britisk domstol: Våpeneksport til Saudi-Arabia i strid med lova

utenriks

Domstolen har likevel ikkje kravd stopp i eksporten.

Britiske Court of Appeal har gitt medhald til nedrustingsaktivistane som klaga saka inn. Dei argumenterte med at salet ikkje skulle ha vorte tillate sidan det var ein klar risiko for at våpena kunne bli brukt i brot med folkeretten.

Den britiske regjeringa har planar om å anke avgjerda, men handelsminister Liam Fox seier det ikkje vil bli gitt nye lisensar for våpensal til Saudi-Arabia medan saka går føre seg.

Gruppa Campaign Against Arms Trade meiner britiske bomber og kampfly bidrar til valden i Jemen, der ein krig leidd av Saudi-Arabia mot iranskstøtta opprørarar har gått føre seg sidan 2015.

Den saudistøttede koalisjonen har vorte kraftig kritisert for luftangrep som har ramma sivile mål som marknader, skulebussar og sjukehus.

Dei tre dommarane slår fast at avgjerdsprosessen til den britiske regjeringa «strir mot lova på eit viktig punkt» og kritiserer regjeringa for ikkje å ha gjort noko forsøk på å finne ut om den saudi-leidde koalisjonen hadde brote folkeretten.

Organisasjonen Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) har nyleg gjennomført ein ny analyse av dødstala i krigen i Jemen. Dei konkluderer med at over 90.000 er drepne. I tillegg har titusenvis av jemenittiske barn døydd av svolt.

Storbritannia er den nest største leverandøren av våpen til Saudi-Arabia, etter USA.

