USAs sentralbank lèt renta bli liggande på staden kvil

Eitt av styremedlemmene til banken var usamd i avgjerda til sentralbanken. Vedkommande meinte renta burde kuttast allereie no for å halde økonomien i gang i usikre tider.

Også ved rentemøte tidlegare i år har sentralbanken halde renta uendra innanfor eit intervall på 2,25 til 2,5 prosent. Renta har lege på dette nivået sidan desember.

Etter rentemøtet på onsdag kunngjorde sentralbanken at inflasjonen vil halde fram å ligge lågt ut året og ende på under inflasjonsmålet på 2 prosent. Han varslar òg at han er villig til å byrje med rentekutt viss det trengst for å verne amerikansk økonomi mot handelskonfliktar og andre truslar.

Banken peikar òg på at finansmarknadene forventar at inflasjonen vil minke, noko som skaper bekymring fordi det kan bli ein sjølvoppfyllande profeti.

