SAS-tilsette med krass kritikk av leiinga

utenriks

– SAS treng ein ny leiarstil. Vi vil ha ein leiar vi kan følgje, ikkje ein sjef, slår rundt 700 tilsette fast i det interne brevet, som svenske SVT har fått tilgang til.

– Vi blir trykte ned av ein stor og dyr administrasjon som køyrer «management by fear», seier ein av initiativtakarane til SVT Nyheter.

SAS-pilotar over heile Skandinavia streika i vår i éi veke for høgare lønn og betre arbeidsvilkår. Sjølv om det vart oppnådd semje om ein avtale, ulmar misnøya blant dei tilsette i flyselskapet.

– Medarbeidarar er oppgitte over leiinga og kjenner stor håpløyse. Fly- og bakkepersonalet er ført saman etter streiken. SAS-leiinga undervurderer intelligensen til medarbeidarane. Dette har provosert oss og vendt oss mot leiinga, seier vedkommande.

Brevskrivarane har valt å vere anonyme, av frykt for kva følgje det elles kan få for eiga stilling i SAS.

Konserndirektør Carina Malmgren Heander, som er «Chief of Staff» med ansvar for HR og kommunikasjon, har ifølgje SVT kommentert brevet på SAS' interne nettverk.

– Eg vil få takke dykk for engasjementet, det er herleg å sjå. Eg er positiv til at vi har same mål i tankane: Eit i lengda lønnsamt og framgangsrikt SAS, skriv ho.

SVT har bedt om, men enno ikkje fått ein kommentar frå SAS-leiinga.

(©NPK)