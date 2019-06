Erdogan hevdar Mohamed Mursi vart drepen

utenriks

Mursi døydde brått under eit rettsmøte måndag, nesten seks år etter at han vart styrta i eit militærkupp og fengsla.

Familien og menneskerettsorganisasjonar hadde lenge uttrykt bekymring over soningsforholda til 67-åringen og skulda styresmaktene for å nekte han tilgang til medisinsk hjelp, advokatar og familien.

– Mursi lei ingen naturleg død, han vart drepen, sa Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan onsdag.

– Mursi kjempa for livet på golvet i rettslokalet i 20 minutt og styresmaktene gjorde ikkje noko for å redde han, sa Erdogan.

Tyrkia vil no gjere alt for å stille egyptiske styresmakter til ansvar for døden til den tidlegare presidenten, seier Erdogan, som også oppfordrar Den islamske samarbeidsorganisasjonen (OIC) til «å ta nødvendige steg».

Mohamed Mursi høyrde til Det muslimske brorskapet og vart i 2012 Egypts første demokratisk valde president. I juli 2013 vart han styrta i eit militærkupp leidd av hærsjefen Abdel Fattah al-Sisi, som sidan har styrt landet.

FNs menneskerettskontor krev uavhengig gransking av Mursis dødsfall.

– Alle brå dødsfall i fangenskap bør følgjast opp med ei omgåande, upartisk, grundig og transparent etterforsking gjennomført av ein uavhengig instans for å klargjere dødsårsaka, seier ein talsmann for FNs høgkommissær for menneskerettar.

