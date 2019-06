Avmagra isbjørn sett vandrande rundt i russisk by

utenriks

Isbjørnen som er observert i Norilsk, blir beskriven som ein hobjørn som verkar engsteleg og tynn. Potane hennar er fulle av gjørme, og det er tydeleg at ho var på jakt etter mat. Ifølgje styresmaktene har bjørnen vandra rundt i byen i fleire dagar.

Ifølgje ekspertar har dei naturlege leveområda til isbjørnen minska som følgje av klimaendringar.

– Reduksjon av isdekket fører til endringar i korleis dyra prøver å få tak i mat, seier Dmitrij Gorsjkov, som arbeider for den russiske avdelinga i WWF Verdsnaturfondet.

– Når dei er ute av stand til å jakte selar, blir dei tvinga til å gå hundrevis av kilometer på jakt etter mat, og som oftast finn dei det nær busetjingane til menneske. Ein isbjørn i Norilsk er eit unikt fenomen. Det har berre skjedd éin gong tidlegare, for 40 år sidan, skriv han i ein e-post til det tyske nyheitsbyrået DPA.

Gorsjkov legg til at det i år har vore fleire liknande saker i ulike russiske regionar, mellom anna er det observert isbjørn i to regionar heilt aust i Russland, og dessutan på Novaja Semlja i Arktis.

I Novaja Semlja tok over 50 svoltne isbjørnar seg inn i folkesette område av ein by, noko som førte til at styresmaktene erklærte ein nødsituasjon.

I Norilsk har styresmaktene gitt beskjed om at alle må halde seg minst 30 meter unna bjørnen fram til dyrespesialistar har vurdert kva tilstand han er i, ifølgje det statlege russiske nyheitsbyrået RIA Novosti.

Norilsk er den nordlegaste byen i verda og også ein av dei mest forureina på grunn av mange nikkelgruver og smelteanlegg.

(©NPK)