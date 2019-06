USA vil sende 1.000 fleire soldatar til Midtausten

utenriks

Opplysninga frå Pentagon kjem etter fleire dagars eskalering av ordkrigen mellom USA og Iran.

Ifølgje amerikanske talsmenn er styrkeauken i området nødvendig for å møte ein aukande trussel frå Iran. Den auka beredskapen vil bestå av væpna troppar og meir personell for auka overvaking og etterretning i regionen.

– Ønsker ikkje konflikt

Fungerande forsvarsminister Patrick Shanahan sa i fråsegna at det auka militære nærværet skal forsvare amerikanske interesser.

– USA vil ikkje gå inn i ein konflikt med Iran, sa Shanahan og grunngav utplasseringa av fleire soldatar med at dei skulle auke tryggleiken for militærstyrkane som allereie er i regionen.

Den auka spenninga mellom USA og Iran kjem etter at Iran måndag opplyste at lageret av opprikt uran kjem til å overstige den fastsette grensa på 300 kilo innan 27. juni. Samtidig skuldar USA landet for å stå bak angrepa mot fleire tankskip i Omanbukta dei siste dagane. Iran har på si side hevda at det er USA som har angripe skipa.

Spent om uran

Grensa på 300 kilo er fastsett i atomavtalen som Iran inngjekk med USA, Frankrike, Storbritannia, Tyskland, Kina og Russland i 2015. Avtalen legg sterke føringar på Irans atomprogram, slik at det ikkje skal kunne brukast til å produsere atomvåpen. Til no har IAEA kunna fastslå at Iran har halde seg til avtalen.

I fjor kunngjorde president Donald Trump at han ville trekke USA frå avtalen. Han innførte strenge sanksjonar mot Iran. Fråsegna frå Iran måndag blir tolka som ei stadfesting på at også Iran no er fast bestemt på å bryte avtalen.

Tidlegare måndag bad Tyskland, Frankrike og Storbritannia Iran om ikkje å lagre meir uran enn det landa vart samde om då atomavtalen vart inngått.

(©NPK)