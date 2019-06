Trump truar med å deportere millionar av ulovlege innvandrarar

utenriks

– Amerikanske innvandringsstyresmakter startar neste veke prosessen med å fjerne fleire millionar av framande som oppheld seg ulovleg og på illegalt vis har tatt seg inn i landet. Dei vil bli transporterte ut like raskt som dei kom inn, skriv presidenten i ein twittermelding måndag kveld.

Ein talsmann for Trump-regjeringa opplyser at innsatsen blir retta mot dei over éin million menneska som har fått ferda ut ein siste utsendingsordre, men som framleis er i landet.

Det er uvanleg at dei handhevande etatane fortel om denne typen prosessar på førehand. Men ifølgje den anonyme talsmannen meiner fleire i Trump-administrasjonen at det er avgjerande at styresmaktene viser styrke, og at massearrestasjonar kan verke avskrekkande.

Trump har trua med stadig meir drastiske handlingar for å stanse straumen av innvandrarar frå mellomamerikanske land, som har stige markert gjennom tida han har sete som president. Trump har mellom anna den siste tida brukt tolltruslar for å få Mexico med på krava om auka grensekontroll.

Ifølgje ein mexicansk tenestemann passerte 4.200 migrantar grensa til USA dagleg for tre veker sidan, medan talet no har falle til 2.600.

Innvandring var ei viktig valkampsak for Trump-kampanjen i 2016, og han kjem venteleg til å bruke saka på nytt når han sparkar i gang valkampen før valet i 2020.

Tysdag kveld kunngjer den amerikanske presidenten formelt at han stiller til attval ved presidentvalet i 2020. I eit valkampmøte i Orlando i den viktige delstaten Florida stiller presidenten saman med kona si, Melania.

Visepresident Mike Pence og kona hans Karen skal òg vere til stades på arrangementet på arenaen Amway Center.

(©NPK)