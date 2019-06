Tolv døde i jordskjelv i Kina

utenriks

Skjelvet skjedde i utkanten av byen Yibin i Sichuan-provinsen sørvest i Kina måndag kveld. Det vart målt til ein styrke på 6 og førte til store skadar på bygningar i fleire byar. Eit hotell i Changning skal ha kollapsa, og mange vegar i distriktet er øydelagde.

Dei lokale styresmaktene har opplyst at det førebels er registrert tolv døde og 134 skadde i jordskjelvet. Over 4.000 innbyggarar vart evakuerte frå området ettersom mange bygningar er øydelagde eller står i fare for å kollapse.

Episenteret for skjelvet låg 16 kilometer under jordoverflata, og skjelvet vart òg registrert av det amerikanske US Geological Survey. Dei målte skjelvet til ein styrke på 5,8. Ein serie etterskjelv vart registrerte etter det første og kraftigaste.

Kinas statlege nyheitsbyrå Xinhua melder at styresmaktene har sendt brannmannskap og redningspersonell til dei ramma områda. Vidare er det stilt 5.000 telt, 2.000 feltsenger og 20.000 pledd til disposisjon for dei jordskjelvramma.

Sichuan blir ofte ramma av jordskjelv. I mai 2008 kravde eit skjelv med ein styrke på 7,9 90.000 menneskeliv.

