Steinsprenging utløyste lite jordskjelv i Kina

Ifølgje det kinesiske jordskjelvsenteret vart det måndag kveld lokal tid registrert eit jordskjelv med ein styrke på 1,3 i byen Hunchun i den nordaustlege Jilin-provinsen.

Byen ligg rett ved grensa til Nord-Korea, og ristingane fekk fart på spekulasjonar om i kva grad regimet i Pyongyang på nytt hadde gjort ei atomprøvesprenging. For det har fleire gonger tidlegare skjedde at nordkoreanske prøvesprengingar har utløyst små jordskjelv i Kina.

Men denne gongen viste det seg at det var eit kinesisk selskap som hadde detonert to sprengladningar for å knuse stein. Det kunne styresmaktene i Hunchun opplyse etter ei stund.

