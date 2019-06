Sikta nektar skuld etter terroren i Christchurch

utenriks

28 år gamle Brenton Tarrant møtte fredag i retten i Christchurch via videolink frå eit høgtryggingsfengsel i Auckland i New Zealand.

Han er sikta for deltaking i ei terrorhandling, 51 tilfelle av drap og 40 drapsforsøk under angrepet 15. mars mot moskeane al-Noor og Linwood.

Tarrant sat taus og lytta, smilte berre medan forsvararen hans Shane Tait sa at klienten hans ikkje erkjenner skuld etter nokon av punkta i siktinga. Tarrant bad ikkje om å få ordet, og då dommaren spurde han direkte om han kunne sjå og høyre frå fengselet kva som føregjekk i retten, nikka han berre for å stadfeste.

Sak neste år

I rettssalen sat det 80 overlevande med familiemedlemmer og pårørande av offer etter dei grufulle hendingane. I eit rom ved sida av følgde ytterlegare 60 personar med på videoskjerm.

Det er i etterkant komme sterke reaksjonar på at Tarrant smilte under opplesinga av siktinga.

Dommar Cameron Mander seier at det er gjort to psykiatriske utgreiingar av Tarrant. Det er ikkje funne noko som tilseier at han ikkje er i stand til å ta stilling til skuldspørsmålet, eller gå gjennom ei rettssak. Slike vurderingar er vanleg prosedyre i drapssaker.

Saka er fastsett til 4. mai neste år, og det er sett av seks veker. Tarrant skal sitje i varetekt fram til neste fengslingsmøte, som er 15. august.

Første i sitt slag

Tarrant blir beskriven som høgreekstremist. Han strøymde massakren direkte på internett via Facebooks strøymeteneste. På internett vart det også publisert eit såkalla manifest med støtte til terrordømte Anders Behring Breivik.

Det er første gong at terrorlovverket, som vart innført i 2002, er tatt i bruk. Det har aldri vorte brukt i ein rettssal i landet. Avgjerda om å sikte han for terror er tatt etter rådføring med aktorar og offentleg oppnemnde rettsekspertar, opplyste politiet.

