Kvinnestreik i Sveits

Med fagforeiningar i ryggen skal kvinnene streike for lik lønn for kvinner og menn. Kvinnene krev òg færre arbeidstimar per veke for å få tid til å ta seg av barn.

Kvinnelege bønder har i forkant av streiken på fredag sagt at dei vil krevje betre pensjonsordningar.

Nokre bedrifter og offentlege arbeidsgivarar støttar streiken ved å la kvinnene få lov til å ta fri frå jobben for å demonstrere.

Sveitsiske kvinner tente i gjennomsnitt 6.491 sveitsiske franc (56.600 kroner etter dagens kurs) per månad i 2016, 18,3 prosent mindre enn det den gjennomsnittlege månadslønna til mennene var same år, ifølgje den ferskaste statistikken som styresmaktene i landet sit på.

I ein tilsvarande streik i 1991 deltok fleire hundretusen kvinner.

