Frontline-mannskap takkar Iran på iransk TV

Innslaget på engelskspråklege Press TV byrjar med eit opptak av dei 23 besetningsmedlemmene i eit rom.

Tilsynelatande ser dei på ein TV-overført tale av Irans øvste leiar, ayatolla Ali Khamenei.

– Alt er OK, seier ein russisk mann som fortel at han er ein av dei øvste offiserane på Front Altair. Han takkar Iran for gjestfridommen i landet.

Press TV hevdar at innslaget motbeviser påstandar om at Iran ikkje har hjelpt mannskapet på oljetankaren.

Front Altair er eigd av reiarlaget Frontline, som blir kontrollert av milliardæren John Fredriksen. Oljetankaren var eitt av to skip som vart ramma av eksplosjonar utanfor kysten av Iran i Omanbukta torsdag.

USA meiner Iran stod bak angrepa, noko iranske styresmakter nektar for.

Mannskapet på Front Altair består av elleve russarar, elleve filippinarar og ein person frå Georgia. Frontline har opplyst at dei først vart redda av eit sørkoreansk skip og deretter overført til eit iransk marinefartøy.

Besetningsmedlemmene vart tatt med til Iran, og Frontline jobbar for å få dei tilbake til heimlanda sine så raskt som mogleg.

