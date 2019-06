utenriks

– Dei amerikanske marinestyrkane i regionen fekk to separate nødmeldingar klokka 6.12 lokal tid og klokka 7, heiter det i ei fråsegn frå den femte flåten i den amerikanske marinen.

Skip frå USAs marine assisterer skipa, går det fram av fråsegna torsdag.

Ikkje stadfesta meldingar går ut på at to tankskip i Omanbukta skal ha vorte utsette for torpedoangrep. Ifølgje nyheitsbyrået Bloomberg står det John Fredriksen-eigde tankskipet Front Altair i brann.

