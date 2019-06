Sjøfartsdirektoratet hevar tryggingsnivået for norske skip i Omanbukta

utenriks

Direktoratet opplyser at det er fem norske skip i området.

Sjøfartsdirektoratet hevar tryggingsnivået for norske skip frå nivå éin til nivå to, som er det nest høgaste nivået. Det betyr at skipa set i verk tiltak i samsvar med sikringsplanane på skipa.

– Vi følgjer situasjonen nøye og er i tett dialog med næringsorganisasjonar og andre aktuelle styresmakter, seier fungerande sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

Sjøfartsdirektoratet bad tidlegare torsdag norske skip om å utvise høg aktsemd og vere årvakne i Omanbukta-regionen etter angrepet torsdag og Fujairah-angrepa 12. mai.

– Sjølv om bakgrunnen for desse angrepa ikkje er heilt klar, er Sjøfartsdirektoratets råd, med bakgrunn i dagens hending, å inntil vidare å halde god avstand til iransk farvatn, heiter det i ei pressemelding.

Torsdag morgon klokka 6.03 vart det Marshall Island-flagga skipet Front Altair angripe mellom Emiratene og Iran. Det er rapportert om tre detonasjonar på skipet.

Mannskapet skal ha komme seg om bord i eit forbipasserande skip og skal ikkje vere skadd.

Front Altair er ikkje norskregistrert, men er eigd av John Fredriksens reiarlag Frontline.

