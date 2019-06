Norskeigd tankskip i brann etter eksplosjon utanfor Iran

utenriks

Administrerande direktør Robert Hvide Macleod i Frontline Management seier i til NTB at dei ikkje kjenner årsaka til eksplosjonen på Front Altair.

Fleire andre kjelder stadfestar likevel at fartøyet torsdag vart utsett for eit angrep.

– Vi kan stadfeste at det har vore eit angrep. Det har vore ein eksplosjon om bord på det norskeigde fartøyet, seier Nasser Selim, talsmann for kystvakta i Oman, til Dagbladet.

Det er John Fredriksens selskap Frontline som eig Front Altair. Ifølgje Selim skjedde dette i iransk farvatn.

Mannskapet i god behald

– Det eg kan seie, er at alle dei 23 om bord er i god behald. Dei er overførte til eit anna skip i nærleiken, seier ein representant for reiarlaget til VG.

Enkelte kjelder hevdar at skipet har vorte ramma av ein torpedo. Representanten for Frontline kan ikkje stadfeste dette, men seier at «vi har høyrt det same».

Han opplyser at det ikkje var nordmenn om bord på skipet, og at mannskapet stort sett består av folk frå Russland, Georgia og Filippinane.

– Fleire eksplosjonar

Iranske statlege medium har meldt at Front Altair har sokke – men det har reiarlaget tilbakevist.

Også tankskipet Kokuka Courageous skal ha vorte utsett for eit angrep i Omanbukta torsdag.

Dette skipet, som seglar under Panama-flagg, fekk skadar på skroget. Mannskapet på 21 er evakuerte, og éin av dei har fått lettare skadar, ifølgje selskapet BSM Ship Management.

Også det norske Sjøfartsdirektoratet stadfestar at det er eit angrep som ramma Front Altair.

– Det er rapportert om tre detonasjonar på skipet. Mannskapet kom seg om bord i eit forbipasserande skip og skal ikkje vere skadd, heiter det i ei pressemelding frå direktoratet.

Skuldingar mot Iran

Kven som kan ha stått bak angrepet mot Front Altair, er ikkje kjent. Iran er skulda for å ha stått bak sabotasjeaksjonar mot skip i Omanbukta førre månad – noko dei iranske styresmaktene har nekta for.

Norskeigde Andrea Victory var eitt av skipa som vart utsette for sabotasje utanfor hamnebyen Fujairah i Dei sameinte arabiske emirata.

Front Altair hadde tatt om bord last i Fujairah og sett kursen til sjøs før meldingane om angrepet kom.

Data frå MarineTraffic viser at Front Altair har stoppa i Omanbukta etter å ha passert Hormuzstredet seint onsdag kveld.

USAs marine hjelper skipa som vart ramma av hendingane utanfor kysten av Iran.

– Dei amerikanske marinestyrkane i regionen fekk to separate nødmeldingar klokka 6.12 lokal tid og klokka 7, heiter det i ei fråsegn frå den femte flåten til den amerikanske marinen.

