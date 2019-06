Guterres åtvarar mot konfrontasjon i Golfen

utenriks

Fråsegna kom i etterkant av dei påståtte angrepa mot dei to tankskipa Front Altair og Kokuka Courageous i Omanbukta torsdag.

Front Altair er eigd av John Fredriksens Bermuda-registrerte reiarlag Frontline. Norskfødde Fredriksen er sjølv kypriotisk statsborgar.

I fråsegna si tar Guterres sterk avstand og fordømmer det han omtaler som «sikkerheitshendingar» i eit farvatn som er viktig for transport av olje.

Hendingane kjem berre to månader etter at fire tankskip vart utsette for sabotasje i det same området.

(©NPK)