Frederiksen: Lettare å bli samde om økonomi enn innvandrarar

For andre dag på rad skal dei fire partia som vann folketingsvalet i Danmark, forhandle om saker der avstanden mellom dei er stor. Tysdag var det asyl- og innvandringsspørsmål partia prøvde å finne kompromiss om, onsdag er det økonomi og velferd.

– Eg trur det blir lettare i dag. På utlendingsområdet er alle usemjene velkjent, medan det no handlar om å meisle ut ein ansvarleg økonomisk politikk og få til eit løft i velferda, seier Frederiksen.

Den neste statsminister

Ho fekk i oppdrag av dronninga å danne ny regjering, etter at Venstres Lars Løkke Rasmussen erkjente nederlaget til den blå regjeringa i folketingsvalet 5. juni.

Men om utlendingspolitikken er prega av usemje, er det minst like store utfordringar i den økonomiske politikken. Det radikale Venstre skil seg ut med eit krav om økonomiske reformer og meir utanlandsk arbeidskraft.

Dei tre andre i raud blokk – Socialdemokratiet, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti (SF) – har ikkje det same ønsket.

Enhedslisten (tilsvarande partiet Raudt i Noreg) vil på si side auke bilavgifta, skatte kapitalinntekter og heve selskapsskatten. Her buttar det for dei andre. Partileiar Pernille Skipper seier at det er nokre av dei velståande som skal betale for grøn omstilling og auka velferd.

Harde ord

Partiet tar ei bastant haldning til forhandlingane og har trua med å trekke støtta til ei raud regjering dersom ho ikkje vil føre ein meir solidarisk, økonomisk politikk.

Frederiksen seier at oppturen Danmark er inne i skal halde fram lenge. Det skal den nye regjeringa klare, samtidig som forskjellane skal bli redusert og velferda blir styrkt.

Onsdag byrja med forhandlingar mellom Socialdemokratiet og SF, medan Dei radikale er sist ut. Det er venta at forhandlingane i dag vert avslutta ved 15-tida.

