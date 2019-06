Pompeo: USAs ambassadar får ikkje heise regnbogeflagget

utenriks

Det stadfestar det amerikanske utanriksdepartementet etter at det er komme kritikk mot avgjerda. Pompeo har ved tidlegare høve uttalt at han definerer ekteskap som forhold mellom mann og kvinne, men at han òg respekterer tilsette, uansett seksuell legning.

– Haldninga til ministeren når det gjeld flaggstonga, er at berre det amerikanske flagget skal vaie der, seier talsperson for USAs UD Morgan Ortagus.

Administrasjonen til den førre presidenten, Barack Obama, tillét flagging med regnbogeflagget på hovudflaggstonga til ambassadane og flagga òg med regnbogeflagg på Det kvite hus i 2015 då høgsterett i USA legaliserte likekjønna ekteskap.

Ortagus seier at ambassadar og konsulat står fritt til å flagge med regnbogeflagg andre stader på eigedommane sine i juni, den såkalla Pride-månaden då det er ei rekke arrangement til støtte for rørsla der flagget har vorte eitt av dei sterkaste symbola dei seinare åra.

