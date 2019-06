Oxfam får krass kritikk for behandling av overgrepsskuldingar

utenriks

Ei undersøking gjort av Charity Commission, som overvaker verksemda til britiske hjelpeorganisasjonar, konkluderer med at det eksisterte «ein kultur av dårleg oppførsel» blant Oxfams hjelpearbeidarar i Haiti etter jordskjelvet i 2010.

Oxfams-tilsette vart skulda for å ha betalt unge kvinner for sex og for å ha lokka og lurt andre jenter og kvinner til å yte seksuelle tenester i byte mot nødhjelp. Fleire av offera skal ha vore mindreårige.

Svikta

Ifølgje Charity Commission, som har granska skuldingane, svikta Oxfam i oppfølginga si av skuldingane, noko leiinga til hjelpeorganisasjonen får kraftig kritikk for.

– Det som gjekk gale i Haiti, var ikkje isolerte hendingar, seier Charity Commissions leiar Helen Stephenson.

– Granskinga vår viser at Oxfams i fleire år godtok dårleg oppførsel og til tider gløymde kva for verdiar organisasjonen stod for, seier ho.

Skammeleg

Sjølv om Oxfams leiing tilsynelatande hadde gode intensjonar, mangla organisasjonen ressursar, system og prosessar, ifølgje Stephenson.

– Og endå viktigare enn dette, dei mangla òg ein kultur som prioriterte å gi folk tryggleik, seier ho.

Oxfams styreleiar Caroline Thomson erkjenner at kritikken frå Charity Commission svir, men lovar å etterkomme dei tilrådingane og endringane som blir foreslåtte.

– Det som skjedde i Haiti var skammeleg, og vi beklagar djupt. Det var forferdeleg maktmisbruk og stikk i strid med dei verdiane Oxfam held så høgt, seier ho.

(©NPK)