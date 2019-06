Kongo erklærer meslingepidemi

utenriks

Ifølgje helseministeren Oly Illunga Kalenga er det 87.000 mistenkte tilfelle av meslingsmitte i 23 av dei 26 provinsane i landet så langt i år.

Ifølgje Kalenga er døyinga på 1,8 prosent, noko som tyder på eit dødstal på omkring 1.500.

Tala er ei sjudobling av mengda smitta på same tid i fjor, ifølgje Kalenga, som oppfordrar foreldre til å vaksinere barna sine.

I april vart over 2 millionar barn i alderen frå seks månader til fem år vaksinerte for sjukdommen. No varslar helseministeren ein ny vaksinerunde i «dagane som kjem».

– For å bryte kjeda av spreiing og hindre framtidige epidemiar, må minst 95 prosent av befolkninga vere vaksinert, seier ministeren.

Det er ikkje berre meslingar Kongo slit med om dagen. Landet har òg store problem med ebola i samband med eit utbrot som har gått føre seg sidan august. Sidan utbrotet starta har meir enn 1.300 menneske døydd av sjukdommen i Kongo.

(©NPK)