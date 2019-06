TV 2: Putin har ikkje fått nokon benådingssøknad for Frode Berg

utenriks

– Eg har ingen informasjon om at ein søknad har vorte levert, sa Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov på eit telefonmøte med russisk presse torsdag, ifølgje TV-kanalen.

I midten av april vart den pensjonerte grenseinspektøren dømt til 14 års fengsel for spionasje i byretten i Moskva.

Einaste moglegheit

Frode Bergs advokatar har tidlegare uttalt at ei benåding frå Putins side truleg er den einaste moglegheita nordmannen har til å bli lauslaten, og på eit møte mellom statsminister Erna Solberg (H) og Putin i St. Petersburg i april vart denne moglegheita ikkje avvist.

Bergs norske advokat Brynjulf Risnes seier til TV 2 at det ikkje er nokon vits å søke om benåding før det kjem signal om at Noreg og Russland har vorte samde om vilkåra for ei eventuell lauslating.

– Det vi ventar på no, er jo at det skal komme signal om at statane har vorte samde om ei løysing. Viss det skjer, vil eg tru at sjølve benådingssøknaden ikkje er noko problem, seier Risnes.

UD stadfestar samtalar

Samtidig stadfestar Utanriksdepartementet for første gong at Noreg og Russland har snakka om saka.

– Norske styresmakter ønsker at Frode Berg kjem heim til Noreg. Dette har vi formidla til russiske styresmakter, seier pressetalskvinne Ingrid Kvammen Ekker til TV 2.

Risnes meiner det òg er positivt at Berg framleis sit fengselet i Moskva og ikkje er overført til ein fangeleir ein annan stad i Russland.

– Det tenker vi er eit teikn på at forhandlingar går føre seg og at ei løysing kan vere i sikte, seier han.

Frode Berg har no sete fengsla i 550 dagar i Russland.

(©NPK)