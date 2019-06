Toåring død etter leopard-angrep i Sør-Afrika

utenriks

Toåringen var son av ein av dei tilsette i nasjonalparken, og tragedien skjedde onsdag kveld då leoparden klarte å ta seg inn på eit inngjerda område der fleire av dei tilsette bur.

Området er sperra av med eit straumgjerde, og det er uklart korleis leoparden klarte å ta seg over gjerdet. Dyret vart funne etter ei stund og avliva.

– I ein park som Kruger går rovdyr saman med turistar og tilsette, og av og til hender det at nokre dyr blir for vande til menneske og mistar den naturlege frykta si for oss, heiter det i ei fråsegn frå parkleiinga.

– Forandringar i dei naturlege åtferdsmønstera til dyra kan derfor føre til tragiske hendingar som dette, heiter det vidare.

(©NPK)