Putin: Galskap av Vesten å støtte Guaido

utenriks

Vladimir Putin omtaler Venezuelas opposisjonsleiar og sjølverklærte president Juan Guaidó som «ein likandes fyr», men åtvarar om at verda vil ende i kaos dersom ein ikkje følgjer reglane.

– Viss vi tar til oss denne måten å komme til makta på – ein mann går inn på eit torg, tittar opp mot himmelen og erklærer seg som president for Guds åsyn – er det normalt eller ikkje, sa Putin til journalistar då han var på veg inn til eit økonomisk forum i St. Petersburg torsdag.

– Då vil verda bli slukt av kaos. La oss velje ein amerikansk president, ein britisk statsminister og ein fransk president på denne måten, la han retorisk til.

– Så eg spør alle som støttar Guaidó, har de gått frå vitet? Forstår de kva dette kan føre til? Bør det vere reglar eller ikkje?

Det var i januar at Juan Guaidó utropte seg sjølv til Venezuelas president og erklærte at presidentvalet i fjor, der Nicolás Maduro vart attvald, var ugyldig. Over 50 land, mellom dei USA, anerkjenner Guaido, medan Russland og Kina støttar Maduro.

Noreg anerkjenner ikkje Guaido, men oppfordrar partane til dialog som kan føre til nyval. I mai vart det kjent at Noreg legg til rette for samtalar mellom partane og at representantar for begge sider i konflikten har møttest i Oslo.

