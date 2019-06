Politisk bodskap til Trump på D-dagen

utenriks

USAs president Donald Trump, Storbritannias statsminister Theresa May og Canadas statsminister Justin Trudeau var alle på plass under minnemarkeringane, på dagen 75 år etter at allierte styrkar gjekk i land i Normandie.

Men då den franske verten heldt tale, var det spesielt Trump som var adressat.

– Vi må aldri slutte å fremme alliansar i den frie verda, sa Macron.

Han trekte fram kor viktig det har vore med organisasjonar som FN, EU og Nato for å sikre freden – organisasjonar som alle har vorte målskive for Trump og hans «Amerika først»-politikk.

– Vi må vise oss verdige til den fredsarven som er overlaten til oss, sa Macron.

«Ubrytelege» band

Trump brukte på si side høvet til å forsikre sine allierte om at banda som vart knytte den gongen, er «ubrytelege».

Samtidig heidra han dei amerikanske soldatane som ofra livet for fridommen under dei harde kampane i Normandie.

– Dei er blant dei største amerikanarane som nokosinne vil leve, sa han.

Trump heldt tale ved den amerikanske gravplassen i Colleville-sur-Mer, ikkje langt frå Omaha Beach, der amerikanske styrkar gjekk i land under operasjonen for 75 år sidan.

Putin ikkje invitert

Meir enn 130.000 allierte soldatar gjekk i land på strendene i Normandie på D-dagen. Invasjonen var startskotet for eit massiv alliert offensiv som vart byrjinga på slutten for Adolf Hitler og Nazi-Tyskland.

I forkant av D-dag-markeringa vart 16 leiarar samde om ei felles erklæring i Portsmouth om å sørge for at dei grufulle hendingane under andre verdskrigen aldri må skje igjen. Leiarane vart òg samde om å forplikte seg til «felles verdiar» og å forsvare fridom «kvar enn han er trua».

Men Russlands president Vladimir Putin, som vart invitert i 2004, vart i år ikkje invitert til nokon av minnemarkeringane i Frankrike og Storbritannia, noko som illustrerer det anstrengde forholdet mellom Russland og Vesten.

Talskvinne Maria Zakharova i det russiske utanriksdepartementet seier Sovjets bidrag ikkje bør gløymast.

Éin norsk veteran

Meir enn 300 veteranar har òg deltatt under markeringane i Storbritannia og Frankrike onsdag og torsdag.

Men for mange av dei blir det siste gong. Vissa heng tungt over markeringane om at tida snart vil komme der ingen er igjen.

Frå norsk side har berre éin krigsveteran deltatt, 97 år gamle Trygve Hansen. Han var torsdag på plass i Normandie saman med blant andre forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Ei minneplate over dei norske falne skal avdukast i Hermanville-sur-Mer i Normandie fredag.

(©NPK)