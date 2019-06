Cuba støttar Maduro trass i amerikanske sanksjonar

utenriks

Den offisielle fråsegna kjem to dagar etter at USAs finansdepartement sette ein stoppar for organiserte utdanningsturar til Cuba.

Avgjerda betyr slutten på ein av dei vanlegaste måtane amerikanarar har besøkt Cuba på. Det amerikanske finansdepartementet grunngir dei nye sanksjonane med Cubas «destabiliserande rolle på den vestlege halvkule». Det er mellom anna Cubas nære band til Venezuelas president Nicolás Maduro som har ført til sterke reaksjonar i Washington.

Men Cubas støtte til Maduro blir ikkje rikka av sanksjonane:

– Cubas solidaritet med den konstitusjonelle presidenten Nicolás Maduro Moros og den bolivarske revolusjonen er ikkje oppe til diskusjon, heiter det i fråsegna.

Ifølgje tal frå cubanske styresmakter besøkte over ein kvart million amerikanske statsborgarar øya dei første fire månadene i år. Det var ein auke på 93,5 prosent frå same periode i fjor. Auken skjer trass i at Trump-administrasjonen har skjerpt sanksjonane mot landet.

Samtalane i Noreg mellom Maduros regjering og opposisjonen, som blir leidd av den sjølverklærte overgangspresidenten Juan Guaidó, enda førre veke utan avtale.

Over 50 land har anerkjent Guaidó som president. Det har ikkje Noreg.

(©NPK)