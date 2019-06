Trump lovar «fenomenal» handelsavtale etter brexit

utenriks

– Potensialet er enormt, sa Trump då han møtte pressa saman med statsminister Theresa May i London tysdag ettermiddag.

Ifølgje han ønsker USA å forhandle fram ein «fenomenal» frihandelsavtale med britane når EU-skilsmissa er i boks.

Trump sa òg at han framleis trur brexit vil skje, og at brexit sannsynlegvis òg bør skje.

May nemnde med glimt i auget at Trump ein gong hadde oppfordra henne til å saksøke EU, men at ho valde å forhandle i staden.

– Eg ville ha saksøkt, men det er OK, svarte Trump.

– Eg ville kanskje ha saksøkt og så inngått forlik, men du veit aldri. Ho er kanskje ein betre forhandlar enn meg.

(©NPK)