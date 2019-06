SAS fjernar tax free-varer

utenriks

Tiltaket skjer som eit ledd i berekraftprogrammet til flyselskapet, som består av fleire innsatsområde.

– Som ein del av dette arbeidet vil det i dei kommande månadene bli gjennomførte ei rekke forandringar om bord som vil redusere den samla vekta til flyet, mellom anna blir det slutt på tax free-salet, skriv SAS i ei pressemelding.

Flyselskapet oppgir at tax free-salet har vore populært blant kundar, men at forbrukaråtferda har endra seg. Samtidig blir det peika på at arbeidet for berekraft har vorte viktigare enn nokon gong.

Talsperson Freja Annamatz seier at selskapet tar sikte på å redusere utsleppa med 25 prosent innan 2030. Dei har ikkje gått ut med kor mykje vekt som blir redusert som følgje av tax free-tiltaket.

(©NPK)