Fem nye leitelisensar på britisk sokkel

– Desse tildelingane i lisensrunden for nye område er viktige for at vi skal kunne halde oppe det høge leitenivået vårt på britisk sokkel, i tråd med ambisjonen vår om å vere ein leiande leverandør av energi til Storbritannia, seier Nick Ashton, Equinors leitedirektør for norsk og britisk sokkel.

Lisensane ligg i Moray Firth og på den austlege Shetlandplattforma, og utvidar Equinors noverande posisjon i desse områda av Nordsjøen.

Konsernet vart òg tildelt ei forlenging av Frigg-lisensen i den nordlege delen av Nordsjøen. Tildelingane omfattar forpliktingar om seismiske undersøkingar i områda.

– Vi trur på framleis verdiskaping på britisk sokkel gjennom nye funn, og ser fram til at vår femte leitebrønn i 2019, Lifjellet, blir bora seinare i år, seier Ashton.

Equinor er eitt av dei mest aktive leiteselskapa i Storbritannia. I mai i fjor vart selskapet tildelt ni nye lisensar i den 30. lisensrunden på britisk sokkel, av dei åtte som operatør.

Konsernet er den største leverandøren av råolje til Storbritannia, og den største leverandøren av naturgass.

Equinor bygger no ut Mariner-feltet, ein av dei største oppstrauminvesteringane i Storbritannia dei siste ti åra, med ei samla investering på over 4,5 milliardar britiske pund.

