Væske brukt i e-sigarettar kan skade hjarteceller

I studien, som er publisert i Journal of the American College of cardiology, meiner forskarar å ha oppdaga at nokre celler har vanskar med å overleve når dei kjem i kontakt med væska som blir brukt i e-sigarettane.

Seks smakstypar med varierande nikotininnhald vart undersøkte, og den med smak av kanel gav størst utslag.

– Folk har ei førestilling om at e-sigarettar er trygge, noko som gjer at fleire ungdommar bruker dei. Desse ungdommane kjem til å bli vaksne, og dei vaksne kan bli eldre pasientar eg som kardiolog må ta hand om seinare, seier legen Joseph Wu, som har vore med og utarbeidd studien, til CNN.

Ekspertar seier denne framsyninga botnar i at det ikkje berre er færre kreftframkallande kjemikalium i e-sigarettar enn i vanlege sigarettar, men også at mange av produkta kjem med søte eller fruktige smaker som verkar harmlause.

Også ein tidlegare studie, utført av forskarar ved universitet i Kansas, åtvarar om at bruk av e-sigarettar kan føre til høgare risiko for hjarteproblem.

Den studien fann at delen personar med hjarteproblem var 34 prosent høgare blant dei som bruker e-sigarettar enn dei som ikkje gjer det, korrigert for andre risikofaktorar som alder, kjønn, BMI, kolesterol og tobakksbruk.

Studiar av bruk av e-sigarettar er relativt nye fordi desse ikkje kom på marknaden før i det siste tiåret.

