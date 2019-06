Protestleiarar: Over 30 drepne i Sudan

utenriks

FN fordømmer den overdrivne maktbruken til tryggingsstyrkane. Det same gjer USA, som kallar framferda til dei militære leiarane for brutal.

Måndag morgon gjekk tung væpna medlemmer av dei sudanske tryggingsstyrkane inn i ein protestleir utanfor hovudkvarteret til hæren i Khartoum.

Sudans legeforeining CCDS seier måndag kveld at dei har talt over 30 drepne, men at dødstalet er stigande. Fleire hundre er såra, mange av dei har skotskadar. Legeforeningen er med i det sudanske fagforbundet SPA, som har stått i spissen for protestrørsla som pressa hæren til å avsette Sudans mangeårige leiar Omar al-Bashir i april.

Demonstrantane, som blir leidde av ein allianse av opposisjonsgrupper og aktivistar, krev at det blir sett inn eit sivilt styre etter at al-Bashir vart styrta.

Militærjuntaen nektar å gi frå seg makt og meiner den øvste leiaren i landet inntil vidare bør vere juntaleiar Abdel Fattah al-Burhan.

Partane vart først samde om ein overgangsperiode på tre år til eit sivilt styre og administrasjon, men avtalen vart ikkje signert. 27. mai sa ein av forhandlarane til protestrørsla at forhandlingane var gått i stå og oppfordra til to dagars generalstreik.

