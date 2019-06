Mange demonstrantar skal vere drepne og såra i Khartoum

utenriks

Det opplyser Sudans legeforeining (CCDS), som står demonstrantane nær.

CCDS omtaler angrepet til tryggingsstyrkane mot demonstrantar som ein massakre og opplyser at det er barn blant dei drepne.

110 såra er ifølgje legeforeininga hittil sende til sjukehus, og tryggingsstyrkar skal ha jakta på demonstrantar og fyrt av skarpe skot inne på området til eitt av sjukehusa.

TV-bilde og bilde i sosiale medium viste måndag korleis soldatar banka opp demonstrantar med køller og sette fyr på telt, og det kunne høyrast skotsalver.

Det steig òg røyk opp frå området der demonstrantar i vekevis har halde ein sitt-ned-aksjon med krav om demokrati og reformer.

Ikkje nok senger

– Såra menneske ligg på bakken i mottaksområdet, fordi det ikkje er nok senger, seier Azza al-Kamel, som er lege ved eit sjukehus i nærleiken av området der demonstrasjonane har funne stad.

Tryggingsstyrkar har no tatt kontrollen over så å seie heile leiren der demonstrantane har opphalde seg. Området har vore sentrum for protestrørsla som i april lykkast med å styrte president Omar al-Bashir etter 30 år ved makta.

Ein talsmann for militærjuntaen nektar for at tryggingsstyrkane brukte makt måndag.

– Vi splitta ikkje opp sitt-ned-aksjonen med makt. Telta er der, og ungdommane rører seg fritt, seier talsmann Shamseddine Kabbashi til Sky News Arabia.

Skyt vilkårleg

– Dei skaut vilkårleg mot alle saman og folk sprang for livet. Dei blokkerte alle vegar, og dei fleste telta ved sitt-ned-aksjonen har vorte tende på, fortel demonstranten Mohammed Elmunir til Al Jazeera.

Protestrørsla seier i ei fråsegn at militærjuntaen vil bli halden ansvarleg for massakren og oppfordrar folk til å bli med og demonstrere.

– Det er livsviktig å gå ut i gatene for å verne revolusjonen og verdigheita som er igjen. Våpenet vårt er fredsmot, heiter det i fråsegna.

Soldatar har allereie sperra av vegar rundt området der demonstrantane held til.

Krev sivilt styre

Protestrørsla, som består av ein allianse av opposisjonsgrupper og aktivistar, krev at det blir sett inn eit sivilt styre, etter at den mangeårige presidenten i landet Omar al-Bashir vart styrta i april.

Militærjuntaen nektar å gi frå seg makt og meiner den øvste leiaren i landet inntil vidare bør vere juntaleiar Abdel Fattah al-Burhan.

Partane vart først samde om ein overgangsperiode på tre år til sivilt styre og administrasjon, men avtalen vart ikkje signert. 27. mai sa ein av forhandlarane til protestrørsla at forhandlingane var gått i stå, og oppfordra til to dagars generalstreik.

USA krev stans

Den amerikanske ambassaden i Khartoum krev at angrepa på demonstrantar «må stoppe».

– Angrepet til sudanske tryggingsstyrkar på demonstrantar og andre sivile er gale og må stoppe, skriv ambassaden på Twitter.

I ei Twitter-melding som no har vorte sletta, men som det sirkulerer skjermdump av på mikrobloggtenesta, legg ambassaden ansvaret på militærjuntaen:

– Ansvaret fell på TMC. TMC kan ikkje leie Sudans folk på ein ansvarleg måte, skreiv ambassaden med tilvising til det engelske namnet til militærjuntaen Transitional Military Council (TMC).

