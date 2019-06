Goldman Sachs trur handelskrigen blir trappa opp

utenriks

Ifølgje økonomane i Goldman Sachs er det no 60 prosent sannsyn for at USA vil innføre høge tollsatsar på varer til ein verdi av over 2.600 milliardar kroner frå Kina. Tidlegare rekna dei at sannsynet for dette var 40 prosent.

– Retorikken i Kina er intensivert. Ein ytterlegare opptrapping frå begge sider verkar sannsynleg, inkludert tollsatsar og andre tiltak, heiter det i den siste analysen til økonomane.

Goldman Sachs meiner òg at det er 70 prosent sannsyn for at varselet frå president Donald Trump om 5 prosent toll på varer frå Mexico vil bli innført 10. juni, og over 50 prosent sannsyn for at tollsatsen blir dobla som varsla til 10 prosent 1. juli.

Trump truar vidare med å heve tollsatsen for varer frå Mexico til 25 prosent innan 1. oktober, dersom ikkje Mexico gjer meir for å stanse migrantar frå å ta seg ulovleg over grensa til USA.

(©NPK)