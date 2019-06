Assange blir ikkje kravd utlevert til Sverige enno

utenriks

Det betyr at han ikkje blir kravd utlevert til Sverige, samtidig som etterforskinga held fram.

Ifølgje dommaren er Assange framleis sikta for éi valdtekt av mindre grov art. Ho meiner at sidan han sit fengsla i London, kan han avhøyrast der.

Dommaren fastslår òg at det ikkje er proporsjonalt å varetektsfengsle han no, sjølv om ho medgir at det er ein fare for at Assange lurar unna seg straff når han eventuelt blir lauslaten i Storbritannia. Der sonar han ein dom på 50 vekers fengsel for brot på kausjonsvilkåra.

Skuldingane om valdtekt og overgrep mot to kvinner går tilbake til 2010, same år som WikiLeaks publiserte store mengder hemmelegstempla materiale, mellom anna om USAs krigføring i Irak og Afghanistan og delvis i samarbeid med aviser som britiske The Guardian og amerikanske New York Times.

– Frykt for unndraging

Påtalemakta i Sverige ønskte Assange varetektsfengsla fordi dei meiner det er fare for at han lurer seg unna straff.

Aktor Eva-Maria Persson seier på ein pressekonferanse at ho har full respekt for avgjerda til domstolen, og at ho seinare vil avgjere om ho vil anke avgjerda.

Også USA har kravd Assange utlevert etter at justisdepartementet nyleg tiltalte han for brot på spionasjelova.

Ni år gammal sak

Assange vart i 2010 meld for valdtekt og seksuelle overgrep under eit besøk i Sverige. I 2012 vedtok ein svensk domstol at han skulle varetektsfengslast. Medan han var lauslaten mot kausjon, søkte Assange tilflukt i Ecuadors ambassade der han fekk politisk asyl og heldt til sju år. Han har forklart at han var redd for å bli utlevert til Sverige og derifrå vidare til USA.

Assange har heile tida avviste valdtektsskuldingane og også skuldingane frå USA.

I april, etter at Ecuador hadde fått ny president, trekte landet tilbake asylet, og Assange vart arrestert av britisk politi og dømt for brot på kausjonsvilkåra i 2012.

Ifølgje Assanges advokat blir han truleg sloppen ut ein gong i september eller oktober, etter at han har sona om lag halve dommen. Men før dette skal britiske styresmakter ta stilling til om han skal utleverast til USA. Rettsmøtet for dette er sett til 12. juni.

(©NPK)