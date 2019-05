utenriks

Programmet vart starta for for tre år sidan og skulle i utgangspunktet halde fram til slutten av juni i år, men etterspurnaden etter elbilar har vore skuffande svak i Tyskland.

Derfor har økonomiminister Peter Altmaier no konkludert med at støtteordninga må vidareførast. Han argumenterer med at tiltaka har hatt effekt, men ikkje så rask effekt som regjeringa hadde håpa.

Ordninga subsidierer kjøp av elbilar med 4.000 euro og kjøp av hybridbilar med 3.000 euro.

(©NPK)