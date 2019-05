Huawei trappar ned forholdet til USA

utenriks

Det er Financial Times som beskriv dei tiltaka som leiinga ved hovudkvarteret i Beijing set i verk etter å ha vorte svartelista i USA og beskrive som ein tryggingsrisiko.

Huaweis sjef for internasjonal strategi, Dang Wenshuan, seier ifølgje avisa at alle amerikanske statsborgarar som jobba i avdelinga for forsking og utvikling, vart sende tilbake til heimlandet for to veker sidan.

Det var då det vart kjent at det globale konsernet Huawei med 68 tilslutta selskap er oppførte på ei eiga liste og underlagde strenge avgrensingar. Financial Times skriv at eit arbeidsseminar som gjekk føre seg ved hovudkvarteret i Beijing då USA kunngjorde tiltaka sine, vart stansa med ein gong.

– Dei amerikanske deltakarane vart bedne om å slå av datamaskinene sine, isolere nettverkssambanda sine og straks forlate Huaweis område, heiter det.

FT viser òg til ei fråsegn frå Dang der han seier at Huawei avgrensar omgangen mellom sine tilsette og amerikanske borgarar.

(©NPK)