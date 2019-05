Filippinane sender 69 konteinarar med søppel til Canada

utenriks

Leiaren for hamna i Subic seier at fleire tonn med søppel vart lasta over i konteinarar i løpet av natta på eit lasteskip som vil bruke om lag 20 dagar til Vancouver.

Meir enn 100 konteinarar med hushaldssøppel, mellom anna plastflasker og -posar, aviser og brukte voksenbleier vart frakta til Filippinane frå Canada med båt i 2013 og 2014.

I april trua president Rodrigo Duterte med at han sjølv ville sende søppelet tilbake til Canada dersom dei ikkje henta det. No har trusselen altså vorte ein realitet.

– Eg trur beskjeden som vi sender til verda er at vi vil ikkje vere ein bakgard, dessutan at presidenten er ein å rekne med, seier Wilma Eisma, leiaren for hamna i Subic.

I midten kalla Filippinane heim ambassadøren og fleire konsular i Ottawa fordi Canada ikkje har henta søppelet sitt.

(©NPK)