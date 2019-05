Robert Mueller seier det ikkje var aktuelt å tiltale presidenten

utenriks

Mueller gav onsdag ei kort utsegn, den første etter at han leverte frå seg rapporten om den nesten to år lange Russland-granskinga. Mueller varslar at han no forlèt justisdepartementet.

Spesialetterforskaren seier at det undervegs i granskinga ikkje var snakk om å skulde president Donald Trump for lovbrot, dette i samsvar med retningslinjene til departementet om at ein president ikkje kan tiltalast medan han sit i jobben.

Mueller meiner det ikkje er riktig å gi frå seg vitnemål for Kongressen, men viss han blir stemna, vil han ikkje gi andre opplysningar enn dei som står å lese i rapporten. Han seier òg at innblandinga i presidentvalet er eit forhold som alle amerikanarar bør merke seg.

Mueller har i snart to år granska skuldingar om russisk innblanding i 2016-valet og kontaktar mellom Russland og valkampstaben til Donald Trump.

