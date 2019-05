Fleire demokratiske presidentkandidatar oppfordrar til riksrett mot Trump

utenriks

Spekulasjonane om riksrett skaut ny fart onsdag etter utsegnene til spesialetterforskar Robert Mueller om at det aldri var snakk om å reise tiltale mot Trump under granskinga av det såkalla Russland-sporet.

Grunngivinga frå Mueller var at retningslinjene til justisdepartementet ikkje opnar for tiltale mot ein person som er utøvande president.

– Mueller seier i klare ordelag at Kongressen har ei juridisk og moralsk plikt til å innleie ein riksrettsprosess umiddelbart, seier den demokratiske senatoren Corey Booker.

Senator Kamala Harris, som er medlem av justiskomiteen i Senatet, og ein av presidentkandidatane, seier at det no er opp til Kongressen å halde president Trump ansvarleg for handlingane sine.

– Vi må setje i gang denne prosessen. Det er plikta vår etter grunnlova, seier Harris i ei twittermelding.

Tidlegare visepresident og den som leiar kappløpet på demokratisk side, Joe Biden, har enno ikkje kommentert utsegnene til Mueller.

Andre leiande demokratiske kandidatar som senator Elizabeth Warren, borgarmeister Pete Buttigieg frå Indiana og tidlegare kongressrepresentant Beto O'Rourke har òg tatt til orde for at ein riksrettsprosess må komme i gang.

(©NPK)