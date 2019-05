Demonstrantar tar i bruk streikevåpen i Sudan

utenriks

Protestrørsla, som består av ein allianse av opposisjonsgrupper og aktivistar, har oppfordra folk til å gå på jobb tysdag og onsdag, men utan å gjere noko arbeid.

Oppfordringa til generalstreik skjer etter at samtalane mellom rørsla og militærjuntaen som overtok makta då president Omar al-Bashir vart styrta i april, no er heilt fastlåst.

– Dei avviser alle forslaga våre, sa ein av forhandlarane til protestrørsla, Wajdi Saleh, på ein pressekonferanse måndag kveld. Der tok han til orde for å bruke både streikevåpen og andre former for sivil ulydnad.

– Vi har ikkje andre moglegheiter, la han til.

Opposisjonen krev at det blir sett inn eit sivilt styre, og at representasjonen til hæren blir avgrensa. Juntaen nektar på si side å gi frå seg makt og meiner den øvste leiaren i landet inntil vidare bør vere juntaleiar Abdel Fattah al-Burhan.

Etter omfattande protestar vart partane i midten av mai samde om ein overgangsperiode på tre år frå i dag til sivilt styre og administrasjon. Men avtalen vart ikkje underteikna då juntaen suspenderte samtalane i førre veke.

(©NPK)