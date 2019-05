Avskoginga av regnskogen i Brasil aukar

utenriks

Miljøvernorganisasjonen Imazon følgjer situasjonen i regnskogen i Amazonas tett og seier måndag at satellittbilde viser at over 2.100 kvadratkilometer med skog har vorte borte i regionen frå august i fjor til april i år.

Det er ifølgje organisasjonen ein auke på 20 prosent frå 1.800 kvadratkilometer skog som vart borte i same nimånadersperiode året før.

Ifølgje analysar skjer mykje av avskoginga ukontrollert, og noko av det har vorte hogge i beskytta område og område der urbefolkninga lever.

(©NPK)