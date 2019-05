utenriks

Trump sa dette under ein felles pressekonferanse med Japans statsminister Shinzo Abe i Tokyo måndag og lova at dei to landa «skal til månen og Mars med det aller første».

– Frå eit militært synspunkt er det ikkje noko som akkurat no er viktigare enn verdsrommet, sa Trump.

Abe lova på si side at Japan «vil gå hand i hand» med USA i enkelte spørsmål og japanske nyinvesteringar i enkelte amerikanske delstatar.

(©NPK)