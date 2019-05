Presidenten i Malawi attvalt

utenriks

Dei offisielle resultata av valet i førre veke viser at Mutharika fekk 38,57 prosent av stemmene, medan opposisjonsleiaren Lazarus Chakwera fekk 35,41 prosent.

Ifølgje valkommisjonen fekk Mutharika frå Det demokratiske progressive partiet nesten 159.000 fleire stemmer enn Chakwera, som er leiar for Malawis kongressparti.

Chakwera hadde på førehand åtvara mot påståtte forsøk på juks under valet og seier etter valet at deira eiga oppteljing viser at Chakwera leiar.

Valkommisjonen stansa oppteljinga fredag som følgje av 147 klager, men oppteljinga vart til slutt tatt opp att, og resultatet godkjent av valkommisjonen.

(©NPK)