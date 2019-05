Norsk jubel over grøn og liberal framgang i EU

utenriks

– Jippi! Treng eg seie noko meir? seier Venstre-leiar Trine Skei Grande når NTB ber henne kommentere valet til nytt EU-parlament.

– Dei liberale har gjort eit fantastisk val. Dette er ei styrking av samarbeidskreftene i EU. Dei liberale fungerer som motkrefter mot ytste høgre og ytste venstre som er imot internasjonalt samarbeid, meiner Grande.

Dei liberale partia i EU-landa ligg førebels an til å sikre seg 109 av dei i alt 751 plassane i EU-parlamentet, ein framgang på 41 sidan 2014. Dermed er det denne gruppa som går mest fram.

Sjølv om mykje av framgangen kan sporast til forhold i Storbritannia og Frankrike, meiner Grande at det er snakk om ein meir generell trend som òg gjeld land som Ungarn og Danmark.

Grøn joker?

Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) er òg strålande fornøgd.

– Dette er eit fantastisk og historisk resultat som gjer Dei Grøne til ei sterk motstemme til høgrepopulistane i Europa, seier Une Bastholm, nasjonal talsperson i MDG, i ei pressemelding.

Ho trur dei store blokkene vil vere avhengige av dei grøne partia for å kunne danne fleirtal, noko som vil gi politikken eit meir miljøvennleg avtrykk.

Førebelse resultat viser at partigruppa som består av grøne og fløyfrie parti, får 70 plassar, 18 fleire enn i 2014.

– Skeptiske signal

Også EU-kritiske høgrepopulistar gjekk kraftig fram, men førebels er det ingen norske politikarar som har gått i taket for nasjonalisten Marine Le Pens framgang i Frankrike eller Nigel Farages og Brexitpartiets store siger i Storbritannia.

Frp-leiar Siv Jensen understrekar at Frp både er imot EU og for EØS-avtalen før ho knyter resultatet til aukande skepsis til overnasjonal styring og innvandring.

– Europeiske innbyggjarar har gitt eit signal om at dei etablerte partia må ta konsekvensane til innvandringa på større alvor, og ettertrykkjeleg vist at skepsisen til overnasjonal styring i EU er aukande. Det er eit inntrykk Frp deler, skriv Jensen i ein kommentar til NTB.

– Inga protestbølgje

For dei to største partigruppene til parlamentet, konservative EPP og sosialdemokratiske S&D, var valet som venta ein nedtur. Begge går kraftig tilbake, sjølv om EPP framleis er den største partigruppa til parlamentet og S&D den nest største.

Høgre-veteranen Michael Tetzschner peikar på at det framleis er stor oppslutning om parti som støttar europeisk samarbeid.

– Dei som såg for seg ei bølgje av protest mot EU som institusjon, fekk eit anna resultat enn det dei såg for seg, seier Tetzschner, som er utanrikspolitiske talsmann for Høgre på Stortinget, til NTB.

Behov for kompromiss

Han trur det blir mange dragkampar i EU-parlamentet framover, og at det er for tidleg å seie korleis resultatet kjem til å påverke arbeidet til parlamentet.

Ap-leiar Jonas Gahr Støre trur ikkje ytre høgre får mykje makt i det nye parlamentet. I staden reknar han med at situasjonen vil utfordre dei meir EU-vennlege partia til å inngå kompromiss og finne løysingar saman.

– Valet viste eit stort engasjement for framtid til Europa, med valdeltaking på over 50 prosent. Og eit tydeleg fleirtal i det nye EU-parlamentet ønsker å utvikle EU, ikkje bryte det ned. Det meiner eg er bra for Europa – og derfor òg bra for Noreg, seier Støre til NTB.

