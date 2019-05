MDG jublar for framgang for dei grøne i EU-parlamentet

utenriks

– Dette er eit fantastisk og historisk resultat som gjer dei grøne til ei sterk motstemme til høgrepopulistane i Europa, seier Une Bastholm, nasjonal talsperson i Miljøpartiet Dei Grøne, i ei pressemelding.

Ho trur dei store blokkene vil vere avhengige av dei grøne partia for å kunne danne fleirtal, noko som vil gi politikken eit meir miljøvennleg avtrykk.

– At dei store blokkene no er avhengige av oss for å danne fleirtal, er særleg ein siger for dei som er barn i dag og skal arve kloden etter oss, seier Bastholm.

Førebelse resultat viser at alliansen mellom dei grøne partia og European Free Alliance (EFA) får 70 plassar, 18 fleire enn i 2014. EFA består av parti som mellom anna ønsker å bryte opp fløypolitikken og endre den politiske diskursen.

EU-parlamentet har til saman 751 representantar frå dei i alt 28 EU-landa.

(©NPK)